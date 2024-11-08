Ліга Європи

Голкіпер угорського клубу поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Воротар Ференцвароша Дейнеш Дібус прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (4:0).

"Це була дуже хороша гра. Навіть на початку матчу ми володіли ініціативою на полі. Проте Динамо могло покарати нас за помилки в захисті.

Після вилучення ми почали відчувати перевагу. У другому таймі потрібно було сконцентруватися на атакувальних діях. Нам це вдалося. Забили гол, а потім і ще кілька. Вийшла дуже хороша перемога", — наводить слова Дібуса Nemzeti Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.