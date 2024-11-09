Іспанія

Коментар італійського фахівця.

Карло Анчелотті оцінив гру Реала в матчі з Осасуною (4:0).

"Це був хороший матч, ми почали здорово, спокійно контролюючи гру, без поспіху... Коли Віні відкрив рахунок, стало ще краще.

На відміну від інших матчів команда була більш організованою, краще налаштована, була більш згуртованою і краще розташовувалася...

Джуду Беллінгему було важливо забити цей гол, але це всього лише невелика деталь у дуже добре проведеному матчі, як в атаці, так і в обороні..." — сказав головний тренер Реала.

На Football.ua доступний огляд матчу Реал Мадрид — Осасуна.