Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 10 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі прийме Барселону.

Реал Сосьєдад — Барселона

Неділя, 10 листопада, 22:00, стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Арбітр зустрічі — Гільєрмо Куадра

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Сосьєдад вийде на цей матч після поразки 2:1 від Вікторії Пльзень у Лізі Європи, в результаті чого команда опустилася на 25-те місце в таблиці, набравши чотири очки в перших чотирьох матчах. Баски також не змогли продемонструвати свою найкращу форму в Ла Лізі цього сезону, маючи в активі чотири перемоги, три нічиї та п'ять поразок у 12 матчах, що залишає їх на 11-му місці з 15 очками.

Реал Сосьєдад відносно надійно виступав у Ла Лізі цього сезону, пропустивши лише 10 разів, що є третім найкращим захисними показниками у дивізіоні, але й забив лише 10 разів, що є одним з найгірших атакувальних показників у Ла Лізі.

Каталонці вийдуть на цей матч після семиматчевої переможної серії, включаючи перемогу над Црвеною Звездою в Лізі чемпіонів у середу ввечері з рахунком 5:2, що дозволило їм посісти шосте місце в загальній таблиці. Барселона також перемогла Еспаньйол 3:1 у каталонському дербі минулих вихідних і наразі випереджає мадридський Реал, який посідає друге місце, на 6 очок.

Команда Фліка виграла 11 і програла один з 12 матчів чемпіонату цього сезону, забивши при цьому 40 разів.

Роберт Левандовські забив 19 голів і віддав дві результативні передачі в 16 матчах цього сезону, в той час як Рафінья забив 12 голів і віддав 10 результативних передач в 16 матчах у всіх турнірах.

Орієнтовні склади

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Елустондо, Х. Лопес — Мендес, Субіменді, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Гомес.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

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