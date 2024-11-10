Іспанія

Баски також перервали 7-матчеву серію з перемог каталонців у всіх турнірах.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад на своєму полі приймав Барселону.

Баски відкрили рахунок на 33-й хвилині гри, коли Бекер забив із передачі Сучича. Цього голу виявилося достатньо, щоб завдати каталонцям другої поразки під керівництвом Гансі Фліка.

Крім того, Сосьєдад уперше за вісім років обіграв Барселону вдома.

Реал Сосьєдад - Барселона 1:0

Гол: Беккер, 33

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас (Гомес, 61), Субельдія, Агерд, Муньйос (Карбальо Лопес, 84) — Беккер (Оскарссон, 61), Субіменді, Сучич (Елустондо, 61), Мендес — Кубо, Оярсабаль (Барренечеа, 61)

Барселона: тер Штеген — Кунде (Гаві, 84), Кубарсі, Мартін, Бальде — Касадо, де Йонг (Ольмо, 46), Педрі (Віктор, 90) — Діас, Левандовські, Лопес (Фаті, 69)

Попередження: Мехіас, Мендес, Субельдія — Мартінес.