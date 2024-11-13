Тренер поставив підпис під 4-річним контрактом.
Віллі Саньйоль, УАФ
13 листопада 2024, 10:55
Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль продовжив контракт з Федерацією футболу країни.
Нова угода буде діяти до 2028 року.
Француз очолив збірну Грузії в лютому 2021 року. Під його керівництвом команда провела 42 матчі: 20 перемог, 6 нічиїх та 16 поразок.
Також збірна Грузії на чолі із Вілллі Саньйолем встановила історичне досягнення, добравшись до 1/8 фіналу Євро-2024.
16 листопада Грузія зіграє з Україною у дивізіоні В Ліги націй.