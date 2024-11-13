Ліга націй

Тренер поставив підпис під 4-річним контрактом.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль продовжив контракт з Федерацією футболу країни.

Нова угода буде діяти до 2028 року.

Француз очолив збірну Грузії в лютому 2021 року. Під його керівництвом команда провела 42 матчі: 20 перемог, 6 нічиїх та 16 поразок.

Також збірна Грузії на чолі із Вілллі Саньйолем встановила історичне досягнення, добравшись до 1/8 фіналу Євро-2024.

16 листопада Грузія зіграє з Україною у дивізіоні В Ліги націй.