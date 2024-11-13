Франція

Португалець залишиться в паризькій команді.

Захисник ПСЖ Нуну Мендеш близький до продовження контракту з клубом до 2029 року, інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Чинний контракт футболіста діє 30 червня 2026 року.

Мендеш перейшов у ПСЖ зі Спортінга влітку 2021 року. Спочатку парижани його орендували, а згодом викупили за 38 мільйонів євро. Цього сезону Нуну відзначився 1 голом та 2 асистами у 10 матчах за клуб.

Раніше повідомлялось, що Коман замінив Дембеле в заявці збірної Франції на листопадовий цикл.