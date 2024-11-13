Португалець залишиться в паризькій команді.
Нуну Мендеш, Getty Images
13 листопада 2024, 09:47
Захисник ПСЖ Нуну Мендеш близький до продовження контракту з клубом до 2029 року, інформує інсайдер Ніколо Скіра.
Чинний контракт футболіста діє 30 червня 2026 року.
Мендеш перейшов у ПСЖ зі Спортінга влітку 2021 року. Спочатку парижани його орендували, а згодом викупили за 38 мільйонів євро. Цього сезону Нуну відзначився 1 голом та 2 асистами у 10 матчах за клуб.
Раніше повідомлялось, що Коман замінив Дембеле в заявці збірної Франції на листопадовий цикл.