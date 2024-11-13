Іспанія

Чергова травма гравця Барселони.

Вінгер Барселони Ансу Фаті отримав травму на тренуванні, інформує офіційний сайт "блаугранас".

За даними пресслужби, 22-річний іспанець травмував двоголовий м'яз правого стегна. Повідомляється, що він пропустить щонайменше 4 тижні.

У поточному сезоні Ансу провів 7 матчів у всіх турнірах, не відзначившись жодною результативною дією за 158 хвилин.

Нагадаємо, минулий сезон Фаті провів в оренді в Брайтоні. Повідомлялося, що "синьо-гранатові" знову хочуть відправити в оренду свого вихованця. Контракт гравця з Барселоною розрахований до 2027 року.