Чергова травма гравця Барселони.
Фаті, getty images
13 листопада 2024, 16:07
Вінгер Барселони Ансу Фаті отримав травму на тренуванні, інформує офіційний сайт "блаугранас".
За даними пресслужби, 22-річний іспанець травмував двоголовий м'яз правого стегна. Повідомляється, що він пропустить щонайменше 4 тижні.
У поточному сезоні Ансу провів 7 матчів у всіх турнірах, не відзначившись жодною результативною дією за 158 хвилин.
Нагадаємо, минулий сезон Фаті провів в оренді в Брайтоні. Повідомлялося, що "синьо-гранатові" знову хочуть відправити в оренду свого вихованця. Контракт гравця з Барселоною розрахований до 2027 року.