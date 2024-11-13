Німеччина

Легенда Барселони оцінив гру при Фліку.

Опорник Інтера Маямі Серхіо Бускетс прокоментував гру каталонців при новому тренері, а також висловився про рівень гравця Марка Касадо.

"Він нас усіх дуже здивував. Ми знали, що він дуже гарний, я пам'ятав його з тренувань під час мого останнього року в Барселоні, але рівень, який він зараз демонструє, чудовий. Це вражаюче.

Барса у чудовій формі. Я не сподівався, що все піде так швидко. Це інший стиль, але дуже привабливий і гравці дуже швидко сприйняли ідеї тренера", – сказав Бускетс.

Нагадаємо, Барселона продовжила контракт із Касадо.