Іспанія

Відновлення данця затягується на тривалий термін.

Захисник Барселони Андреас Крістенсен не зможе допомогти своїй команді до кінця цього року, повідомляє Ysscores.

За інформацією джерела, 28-річний данець переніс ще одну операцію на ахілловому сухожиллі, через що період його відновлення затягнеться, як мінімум, до кінця року.

Діючий контракт Андреаса з "блаугранас" розрахований до літа 2026 року, а його останній матч був зіграний у стартовому турі Ла Ліги.

Після 13 турів Барселона лідирує в іспанській Ла Лізі, набравши 33 очки, випереджаючи Реал.