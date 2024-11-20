Відновлення данця затягується на тривалий термін.
Андреас Крістенсен, Getty Images
20 листопада 2024, 19:44
Захисник Барселони Андреас Крістенсен не зможе допомогти своїй команді до кінця цього року, повідомляє Ysscores.
За інформацією джерела, 28-річний данець переніс ще одну операцію на ахілловому сухожиллі, через що період його відновлення затягнеться, як мінімум, до кінця року.
Діючий контракт Андреаса з "блаугранас" розрахований до літа 2026 року, а його останній матч був зіграний у стартовому турі Ла Ліги.
Після 13 турів Барселона лідирує в іспанській Ла Лізі, набравши 33 очки, випереджаючи Реал.