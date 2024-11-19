Іспанія

Його поточний контракт розрахований до 2026 року.

Нападник Барселони Роберт Левандовські має бажання продовжити контракт з клубом, повідомляє Diario Sport.

За даними джерела, чинна угода поляка розрахована до 2025 року, але в тому випадку, якщо він візьме участь у 50% матчів, буде активовано опцію продовження ще на рік.

Стверджується, що Левандовські хоче пролонгувати угоду. Він має намір укласти договір до 2027 року.

Після 13 турів Роберт Левандовські із 14 голами є найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Нагадаємо, Левандовські — найкращий гравець Ла Ліги в жовтні.