Його поточний контракт розрахований до 2026 року.
Роберт Левандовські, Getty Images
19 листопада 2024, 11:30
Нападник Барселони Роберт Левандовські має бажання продовжити контракт з клубом, повідомляє Diario Sport.
За даними джерела, чинна угода поляка розрахована до 2025 року, але в тому випадку, якщо він візьме участь у 50% матчів, буде активовано опцію продовження ще на рік.
Стверджується, що Левандовські хоче пролонгувати угоду. Він має намір укласти договір до 2027 року.
Після 13 турів Роберт Левандовські із 14 голами є найкращим бомбардиром Ла Ліги.
Нагадаємо, Левандовські — найкращий гравець Ла Ліги в жовтні.