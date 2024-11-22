Іспанія

Англієць провів класний дебютний сезон у складі "вершкових".

Півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем минулого сезону Ла Ліги-2023/24 за версією Асоціації іспанських футболістів. Про це повідомляє прес-служба AFE.

Минулого сезону, який став дебютним для 21-річного англійця у складі "вершкових", Беллінгем забив 19 голів та віддав шість асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії.

Все це дозволило Беллінгему посісти третє місце в гонці бомбардирів Ла Ліги після колишнього форварда Вільярреала Александера Серлота та екс-нападника Жирони Артема Довбика, який минулого літа перебрався до Роми.

Цього сезону Беллінгем провів 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав чотири асисти.