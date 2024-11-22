Іспанія

Аргентинець хоче повернутись до столиці Каталонії.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі зізнався, що сумує за Барселоною.

"У наших планах повернутися до Барселони у майбутньому. Діти, дружина, всі ми дуже сумуємо за Барселоною.

Я все життя прожив у Барселоні, почуваюся барселонцем і дуже сумую за цим містом.

Ніколи не знаєш, куди заведе тебе життя, але наш намір – жити у Барселоні, бо це наш дім", – сказав Мессі.

Раніше повідомлялось, що 37-річний нападник може знову стати гравцем "синьо-гранатових" на початку 2026 року, уклавши із каталонцями короткострокову угоду на правах вільного агента.

Ідея полягає в тому, щоб футболіст зміг добре підготуватися до майбутнього чемпіонату світу, який пройде влітку 2026 року в США, Мексиці та Канаді.