Для українця це перше потрапляння до заявки з початку жовтня.
Віктор Циганков, Getty Images
23 листопада 2024, 19:01
Сьогодні, 23 листопада, відбудеться матч 14 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона зіграє проти Еспаньйола.
У заявку команди Мічела — вперше з 2 жовтня потрапив український вінгер Віктор Циганков, який відновився після травми.
Проте 27-річний українець залишився на лаві запасних каталонської команди.
Жирона: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Лопес, Мартінес — Ромеу, Ван де Бек — Гутьєррес, Аспрілья, Хіль — Міовскі.
Цього сезону Циганков провів вісім матчів, в яких забив один гол та віддав один асист.
Матч Жирона – Еспаньйол розпочнеться о 19:30 за Києвом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.