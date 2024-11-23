Іспанія

Для українця це перше потрапляння до заявки з початку жовтня.

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться матч 14 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона зіграє проти Еспаньйола.

У заявку команди Мічела — вперше з 2 жовтня потрапив український вінгер Віктор Циганков, який відновився після травми.

Проте 27-річний українець залишився на лаві запасних каталонської команди.

Жирона: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Лопес, Мартінес — Ромеу, Ван де Бек — Гутьєррес, Аспрілья, Хіль — Міовскі.

Цього сезону Циганков провів вісім матчів, в яких забив один гол та віддав один асист.

Матч Жирона – Еспаньйол розпочнеться о 19:30 за Києвом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.