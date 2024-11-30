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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 30 листопада 2024 року.

Рівненський Верес у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграв черкаський ЛНЗ (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині, коли Яго Сікейра перед своїм штрафним подарував м'яч Мухаррему Яшарі, а той спокійно розібрався з воротарем, вийшовши віч-на-віч.

Верес відігрався на 39 хвилині, коли спочатку черкащан врятувала стійка після дальнього удару, а потім був фол у штрафному майданчику і як результат пенальті — одинадцятиметровий реалізував Луан Кампос.

У середині другого тайму команда Олега Шандрука забила вирішальний м'яч – Шота Нонікашвілі невдало віддав передачу своєму воротареві – м'яч перехопив Кампос, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Верес у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Верес 1:2

Голи: Яшарі, 27 — Луан, 39 (пен), 76.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Нонікашвілі, Каплієнко — Тілль, Бойко, Яшарі — Топалов (Халайла, 73), Момо (Наумець, 82), Ейнел (Авагімян, 85).

Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 90+5), Чечер, Гончаренко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 90) — Луан (Шарай, 77), Дахновський (Баран, 90+5) — Степанюк, Гайдучик (Годя, 77).

Попередження: Бойко, Момо — Гайдучик, Дахновський.