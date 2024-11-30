Україна

Ювілейний гол "гірників".

Гол Олександра Зубкова у ворота Інгульця виявився ювілейним, 2100-м, забитим гравцями Шахтаря в історії чемпіонату України.

Шахтар став другим клубом УПЛ, який підкорив цей голеадорський рубіж (загалом у нього вже 2101 гол), а першим було Динамо (наразі — 2107).

Голи у ворота суперників донецького клубу забивало 159 гравців Шахтаря, а також зафіксовано 46 автоголів 44-х "самострільників" команд-суперниць.

З пенальті було забито 162 голи, 990 — зусиллями 72-х легіонерів.

Найкращий бомбардир за історію — Андрій Воробей (80 м’ячів).

Рекордсмен клубу за сезон — Генріх Мхітарян, який забив 25 голів у чемпіонаті-2012/13.