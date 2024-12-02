Іспанія

Футболіст протягом останніх чотирьох місяців відновлюється через травму ахіллового сухожилля.

Захисник Андреас Крістенсен може змінити клубну прописку. Футболіст цікавий Ювентусу та Інтеру.

Каталонці спробують продати данця наступного літа, адже його контракт розрахований до 2026 року. Клуб має намір підписати нового центрального захисника, щоб у лінії оборони була конкуренція.

Нагадаємо, 28-річний данець переніс одну операцію на ахілловому сухожиллі, через що період його відновлення затягнеться, як мінімум, до кінця року.