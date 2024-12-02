Іспанія

Відбувся завершальний матч туру іспанського чемпіонату.

У заключному матчі 15 туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі не змогла обіграти Осасуну. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Осасуна першою скористалася своїм моментом, коли на 69 хвилині результативним ударом відзначився Анте Будімір. Однак через чотири хвилини Севілья відповіла голом Доді Лукебакіо.

Таким чином Осасуна набрала 23 очки і займає сьоме місце в Ла Лізі, а у Севільї — 19 балів та 11 рядок.

Севілья — Осасуна 1:1

Голи: Лукебакіо, 73 - Будімір, 69.

Севілья: Фернандес (Сусо, 64) — Кармона (Навас, 86), Баде, Салас, Педроса (Ньїгес, 64) — Соу (Санчес, 75), Гудель, Самбі Локонга (Агуме, 86) — Лукебакіо, Ромеро, Фернандес (Сусо, 64).

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Еррандо, 83) — Монкайола, Муньйос Камерос (Ібаньєс, 70), Орос — Гарсія (Бретонес, 70), Будімір, Сарагоса (Арнаїс, 77).

Попередження: Соу — Катена.