Відбувся завершальний матч туру іспанського чемпіонату.
Севілья - Осасуна, Getty Images
02 грудня 2024, 23:55
У заключному матчі 15 туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі не змогла обіграти Осасуну. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Осасуна першою скористалася своїм моментом, коли на 69 хвилині результативним ударом відзначився Анте Будімір. Однак через чотири хвилини Севілья відповіла голом Доді Лукебакіо.
Таким чином Осасуна набрала 23 очки і займає сьоме місце в Ла Лізі, а у Севільї — 19 балів та 11 рядок.
Севілья — Осасуна 1:1
Голи: Лукебакіо, 73 - Будімір, 69.
Севілья: Фернандес (Сусо, 64) — Кармона (Навас, 86), Баде, Салас, Педроса (Ньїгес, 64) — Соу (Санчес, 75), Гудель, Самбі Локонга (Агуме, 86) — Лукебакіо, Ромеро, Фернандес (Сусо, 64).
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Еррандо, 83) — Монкайола, Муньйос Камерос (Ібаньєс, 70), Орос — Гарсія (Бретонес, 70), Будімір, Сарагоса (Арнаїс, 77).
Попередження: Соу — Катена.