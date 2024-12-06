Україна

Олександр Домолега поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Воротар Ворскли Олександр Домолега прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря, а також розповів про травму свого конкурента Павла Ісенка.

"Як сказав наш тренер з воротарів Сергій Миколайович: "Спокійно, і все. Як на тренуванні – виходиш і граєш".

У Ісенка трошки боліло коліно, але він вийшов, і в моменті, коли виносив м’яч, його заклинило. Мабуть, буде їхати на операцію. Подивимося, ще невідомо точно.

Футбол – це командна гра, тому я вважаю, що я не задоволений грою, бо ми програли. Ми всі – одна команда, одне ціле. Всі разом перемагаємо, всі разом програємо. Тому так. Підсумковий результат і малюнок гри нас дуже засмучує.

Як змінити поганий настрій? Перемагати, тільки перемагати, і все", — сказав Домолега в інтерв'ю УПЛ ТБ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Ворскла у рамках 16 туру УПЛ.