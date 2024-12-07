Німець не пишається собою.
Флік, getty images
07 грудня 2024, 20:36
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік отримав червону картку в суботньому матчі Ла Ліги проти Бетіса за незгоду з рішенням судді.
Після гри німецький фахівець дав коментар з приводу свого вилучення.
"Не думаю, що я сильно скаржився. Якщо потрібно стільки часу на перегляд повтору, то, можливо, щось не так.
Я не пишаюся собою. Я щось сказав, і суддя вирішив показати мені червону картку", — сказав Флік журналістам.
Барселона залишається лідером чемпіонату Іспанії, але Реал уже за кілька годин може вийти на перше місце за втраченими очками. Мадридці в суботу зіграють проти Жирони.