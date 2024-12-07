Іспанія

Німець не пишається собою.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік отримав червону картку в суботньому матчі Ла Ліги проти Бетіса за незгоду з рішенням судді.

Після гри німецький фахівець дав коментар з приводу свого вилучення.

"Не думаю, що я сильно скаржився. Якщо потрібно стільки часу на перегляд повтору, то, можливо, щось не так.

Я не пишаюся собою. Я щось сказав, і суддя вирішив показати мені червону картку", — сказав Флік журналістам.

Барселона залишається лідером чемпіонату Іспанії, але Реал уже за кілька годин може вийти на перше місце за втраченими очками. Мадридці в суботу зіграють проти Жирони.