Баски не залишили шансів супернику.
Леганес - Реал, gettyimages
08 грудня 2024, 17:20
В 16-му турі Ла Ліги Леганес приймав Реал Сосьєдад. Матч відбувся на "Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке".
Мендес відкрив рахунок в першому таймі, а по перерві Барренечеа та Оярсабаль поставили крапку в матчі. 3:0 на користь гостей.
Леганес — Реал Сосьєдад 0:3
Голи: Мендес, 14, Барренечеа, 78, Оярсабаль, 90+2
Леганес: Дмітрович — Росьє, Гонсалес, Настасич, Каррера — Тапіа (Ель Хаддаді, 79) — де ла Фуенте, Сіссе (Крус, 56), Нейу, Родрігес — Гарсія
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субіменді (Андер Оласагасті Іміскос, 50), Агерд, Муньйос (Карбальо Лопес, 31) — Кубо (Беккер, 78), Субельдія, Сучич, Мендес — Оярсабаль, Гомес (Барренечеа, 77)
Попередження: Росьє, Нейу — Муньйос, Менде