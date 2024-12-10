Іспанія

Відбувся заключний матч туру іспанського чемпіонату.

Хетафе в матчі 16 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Еспаньйолом з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на восьмій хвилині, а його автором став Альваро Родрігес.

Після 16 турів Хетафе набрав 16 очок і посідає 15 місце в Ла Лізі, а в Еспаньйола — 13 балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Хетафе — Еспаньйол 1:0

Гол: Родрігес, 9

Хетафе: Сорія — Ріко, Альдерете, Джене, Іглесіас — Да Кошта (Патрік, 76), Мілья, Арамбаррі, Ньом — Родрігес (Їлдирим, 75), Уче (Сантьяго, 82).

Еспаньйол: Гарсія — Оліван, Кабрера, Гомес, Ель-Хілалі (Техеро, 79) — Лосано — Пуадо, Крал, Сміт (Шеддіра, 46), Хофре (Рока, 70) — Кардона (Веліс, 79).

Попередження: Альдерете, Арамбаррі, -, Фінн — Каррерас, Кабрера, Хунке, Гомес, Оліван.