Іспанія

"Блаугранас" мають десять днів на оскарження рішення.

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії RFEF виніс покарання головному тренеру Барселони Гансу-Дітеру Фліку. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 59-річного німецького фахівця дискваліфіковано на два матчі іспанської Ла Ліги.

Також наголошується, що Барселона має намір подати апеляцію — на це вона має десять днів.

Нагадаємо, Фліка було вилучено на 66 хвилині матчу проти Бетіса (2:2) через протест проти судді, який прийняв рішення призначити пенальті у ворота "блаугранас".

Таким чином, якщо апеляцію Барселони не буде прийнято, Флік пропустить майбутні матчі з Леганесом та Атлетіко.

Після 17 турів Барселона очолює Ла Лігу, набравши 38 очок, що на два більше, ніж у Реала, який має гру в запасі.