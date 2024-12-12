Іспанія

"Кажани" продовжують боротися за позитивні результати.

Валенсія незабаром може залишитись без головного тренера Рубена Барахи. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, доля 49-річного іспанського фахівця залежить від останнього слова керівництва "кажанів".

Зазначається, що наступний матч проти Вальядоліда може стати останнім для Рубена на чолі Валенсії.

Після 14 ігор Валенсія набрала 10 очок і посідає лише 19 місце у Ла Лізі. Матч проти Вальядоліда пройде завтра, 13 грудня, о 22:00.