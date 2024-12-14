Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 17 туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі поділив очки з Осасуною. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Осасуна трохи більше володіла м'ячем, проте моментів було більше біля воріт гостей. Втім, за весь матч було зафіксовано лише три удари в площину воріт — всі на рахунку гравців господарів поля.

Після 17 турів Осасуна набрала 25 очок і посідає шосте місце в Ла Лізі, а в Еспаньйола 14 балів та 18 рядок.

Еспаньйол — Осасуна 0:0

Еспаньйол: Гарсія — Техеро, Кумбулла, Кабрера, Оліван — Хунке (Шеддіра, 60), Лосано, Крал, Ромеро (Сміт, 86) — Кардона (Мілья, 74), Пуадо.

Осасуна: Еррера — Аресо (Відаль, 83), Катена, Бойомо, Бретонес (Барха, 86) — Ібаньєс (Пенья, 67), Торро, Орос (Хуан Крус, 86) — Гарсія, Будімір, Рауль (Муньйос Камерос, 67).

Попередження: Лосано, Техеро, Кумбулла — Катена.