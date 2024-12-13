Іспанія

Тренер висловився про українського голкіпера.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував трансфер ексголкіпера Дніпра-1 Владислава Крапивцова до каталонської команди.

"Владислав – талановитий воротар, це був шанс для нашого клубу. Молодий і хороший гравець, ми хотіли бачити його у себе.

Вважаю, що клуб спрацював дуже добре, це підписання і на зараз, і на майбутнє", – наводить слова Мічела AS.

Раніше повідомлялося, що Крапивцов уклав контракт із каталонським клубом, який розрахований до 2029 року.