Іспанія

Француз хоче якнайшвидше повернутися на поле.

Нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе повернувся до тренувань після травми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 25-річний француз отримав травму у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти (3:2).

За інформацією джерела, Кіліан активно працює над тим, щоб бути готовим до майбутніх матчів. Найближчим часом стан Мбаппе оцінять для участі у фіналі Міжконтинентального кубка.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 21 матч, у яких забив 11 голів та віддав два асисти.

Нагадаємо, 18 грудня у Катарі відбудеться фінал Міжконтинентального кубка, у якому Реал зіграє з мексиканською Пачукою.