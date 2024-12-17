Француз хоче якнайшвидше повернутися на поле.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
17 грудня 2024, 00:20
Нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе повернувся до тренувань після травми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, 25-річний француз отримав травму у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти (3:2).
За інформацією джерела, Кіліан активно працює над тим, щоб бути готовим до майбутніх матчів. Найближчим часом стан Мбаппе оцінять для участі у фіналі Міжконтинентального кубка.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 21 матч, у яких забив 11 голів та віддав два асисти.
Нагадаємо, 18 грудня у Катарі відбудеться фінал Міжконтинентального кубка, у якому Реал зіграє з мексиканською Пачукою.