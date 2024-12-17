Француз відновився після пошкодження.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
17 грудня 2024, 15:50
Нападник Реала Кіліан Мбаппе відновився після травми та може взяти участь у фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА.
За інформацією Marca, француз відновився після травми, яку отримав в матчі з Аталантою (3:1) у шостому турі Ліги чемпіонів.
Сьогодні Мбаппе обговорив із лікарями та тренерським штабом можливу участь у матчі з Пачукою у фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА. Кіліану дозволили зіграти у цій зустрічі.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 21 матч, у яких забив 11 голів та віддав два асисти.
Нагадаємо, 18 грудня у Катарі відбудеться фінал Міжконтинентального кубка, у якому Реал зіграє з мексиканською Пачукою.