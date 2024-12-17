Німеччина

Футболіст повернувся після травми меніска менш як місяць тому.

Офіційний сайт Баварії повідомив, що захисник Саша Бое пошкодив зв'язки гомілкостопу під час тренування. Строки відновлення футболіста не уточнюються.

Раніше Бое отримав травму меніска, через яку пропустив понад два місяці. Він повернувся на поле менше як місяць тому.

Француз зіграв за Баварію 6 матчів у Бундеслізі та відзначився асистом.

Раніше повідомлялося, що Кімміх готовий продовжити контракт з "ротен".