Футболіст повернувся після травми меніска менш як місяць тому.
Бое, getty images
17 грудня 2024, 15:26
Офіційний сайт Баварії повідомив, що захисник Саша Бое пошкодив зв'язки гомілкостопу під час тренування. Строки відновлення футболіста не уточнюються.
Раніше Бое отримав травму меніска, через яку пропустив понад два місяці. Він повернувся на поле менше як місяць тому.
Француз зіграв за Баварію 6 матчів у Бундеслізі та відзначився асистом.
Раніше повідомлялося, що Кімміх готовий продовжити контракт з "ротен".