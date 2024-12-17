Україна

Футболіст назвав причину поразки від киян.

Півзахисник Вереса Віталій Дахновський прокоментував поразку від київського Динамо в матчі 17 туру УПЛ (1:0).

"В принципі, гра була непогана. Я думаю, якби був результат позитивний, ми б були повністю задоволені, а так ми не задоволені, тому що програли 1:0.

Чому так сталося, що пропустили? Ми не розібралися напевно, ми знали, що у них є такий розіграш, один одному підказували в цьому моменті, але вони нас перехитрили, розіграли на третього і забили гол. Ми недопрацювали на стандартах.

Із завтрашнього дня у нас починається відпустка, потім буде індивідуальна робота, і будемо готуватися до другого кола", – сказав Дахновський.