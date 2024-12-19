Іспанія

Відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 18 грудня, відбулися перенесені матчі іспанської Ла Ліги.

У першій грі в рамках 12 туру Вільярреал на своєму полі поділив очки з Райо Вальєкано. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Альваро Гарсії, господарі поля відповіли результативним ударом Айосе Переса.

При цьому "жовта субмарина" з 32 хвилини грала у меншості після вилучення Віллі Камбвали.

Після 17 турів Вільярреал набрав 27 очок і посідає п'яте місце, а у Райо — 21 бал та 12 рядок.

Вільярреал — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Перес, 45+1 - Гарсія, 23.

Вільярреал: Жуніор — Наварро (Фойт, 74), Кошта, Камбвала, Кардона — Піно (Морено, 74), Гує, Комесанья, Суарес (Бернат Веласко, 63) — Баррі (Кабанес, 74), Перес (Охеда, 83).

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Балліу (Раціу, 57), Лежен, Мумін, Еспіно (Чаваррія, 85) — Діас (Сісс, 57), Валентін — Де Фрутос, Трехо (Паласон, 63), Гарсія — Камельйо (Нтека, 63).

Попередження: Піно, Гує, Охеда, Кошта — Мумін, Лежен, Трехо.

Вилучення: Камбвала, 33.

У другій зустрічі в рамках 13 туру Валенсія в гостях зіграла внічию з Еспаньйолом. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

"Папуги" відкрили рахунок у матчі на 44 хвилині зусиллями Хаві Пуадо, але "кажани" відповіли на старті другого тайму, коли голом відзначився Дієго Лопес.

Після 17 турів у Еспаньйола 15 очок і 18 місце, а у Валенсії останній рядок з 11 балами.

Еспаньйол — Валенсія 1:1

Голи: Пуадо, 45 - Лопес, 47.

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Оліван (Агуадо, 82) — Хунке (Кардона, 61), Сміт (Бауса, 72), Крал, Каррерас — Шеддіра (Ромеро, 61), Пуадо.

Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Таррега (Гасеровські, 57), Москера, Ріоха — Пепелу (Канос, 68) — Перес (Герра, 68), Алмейда, Барренечеа (Кордоба, 85), Лопес (Гільямон, 85) — Гомес.

Попередження: Ель-Хілалі.