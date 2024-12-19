Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про перемогу над мексиканською Пачукою (3:0) в фіналі Міжконтинентального кубку. Цитує італійського метра AS.

"15 трофеїв із Реалом — це неймовірний результат. Щиро радий та гордий цим успіхом.

Матч вийшов непростим: несподіваний суперник, гра в середині тижня. Цей тріумф — кульмінація фантастичного, але й непростого року, сповненого випробувань та травм. Завершити 2024-й таким чином — краще не придумаєш. Але, як і належить у Реалі, вже думаємо про те, як зробити 2025-й ще яскравішим.

Я не можу прив'язатися до якогось конкретного титулу. 10-та Ліга чемпіонів була особливою для мене і для Реала, як і фінал Ліги чемпіонів у Парижі під час мого другого повернення. Якби мені довелося вибирати, я б вибрав ці два титули.

Я хочу бути чесним. Вигравати титули тут простіше, ніж будь-де ще. Команда з найкращими гравцями у світі та вболівальниками, які тебе підтримують. Але завойовувати титули загалом непросто", — сказав Анчелотті.