Результат матчу Ла Ліги.
Валенсія - Алавес, gettyimages
22 грудня 2024, 17:10
У 18-му турі Ла Ліги Валенсія приймала Алавес. Матч пройшов на стадіоні "Месталья".
Гості забили швидкий гол, коли Мартін відзначився на сьомій хвилині. А найцікавіше відбулось в кінцівці зустрічі.
Спочатку Ріоха зрівняв рахунок з пенальті. Хордан знову вивів гостей вперед на 88-й хвилині. А крапку в матчі поставив Гомес, зрівнявши рахунок в компенсований час.
Валенсія — Алавес 2:2
Голи: Ріоха, 69 (пен), Гомес, 90+8 - Мартін, 7, Жордан, 88 (пен)
Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Москера, Гасеровські, Ріоха — Барренечеа (Пепелу, 78), Герра (Гомес, 78) — Перес (Канос, 44), Алмейда, Лопес Ногероль — Дуро
Алавес: Сівера (Овоно, 54) — Вісенте, Піка (Седлар, 80), Абкар, Діарра, Санчес — Гуріді (Стоічков, 17), Жордан, Бланко, Мартін (Гевара, 80) — Гарсія
Попередження: Москера, Пепелу — Мартін