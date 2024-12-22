Іспанія

Результат матчу Ла Ліги.

У 18-му турі Ла Ліги Валенсія приймала Алавес. Матч пройшов на стадіоні "Месталья".

Гості забили швидкий гол, коли Мартін відзначився на сьомій хвилині. А найцікавіше відбулось в кінцівці зустрічі.

Спочатку Ріоха зрівняв рахунок з пенальті. Хордан знову вивів гостей вперед на 88-й хвилині. А крапку в матчі поставив Гомес, зрівнявши рахунок в компенсований час.

Валенсія — Алавес 2:2

Голи: Ріоха, 69 (пен), Гомес, 90+8 - Мартін, 7, Жордан, 88 (пен)

Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Москера, Гасеровські, Ріоха — Барренечеа (Пепелу, 78), Герра (Гомес, 78) — Перес (Канос, 44), Алмейда, Лопес Ногероль — Дуро

Алавес: Сівера (Овоно, 54) — Вісенте, Піка (Седлар, 80), Абкар, Діарра, Санчес — Гуріді (Стоічков, 17), Жордан, Бланко, Мартін (Гевара, 80) — Гарсія

Попередження: Москера, Пепелу — Мартін