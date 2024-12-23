Іспанія

Форвард Барселони прокоментував поразку від Атлетіко.

Каталонська Барселона у вісімнадцятому турі іспанської Ла Ліги поступилась мадридському Атлетіко на власному полі.

Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри нападник "блаугранас" Роберт Левандовські поділився враженнями від побаченого на полі.

"У останніх двох-трьох іграх у нас було кілька чудових моментів, які ми змарнували. У мене самого було відчуття, що мені не вистачало трохи холоднокровності біля воріт і, можливо, трохи впевненості в собі.

Я думаю, що команда після гри проти Атлетіко стала ще більше розлючена, тому що в першому таймі ми грали дуже добре. І навіть у другому таймі ми грали добре, але через наші помилки Атлетіко створив моменти і забив два голи.

У останні кілька хвилин ми грали так, ніби ми були у фіналі, програвали матч і повинні були забити за будь-яку ціну. Іноді ви повинні знати, що коли ви хочете виграти, але не можете, ви точно не повинні програти гру.

Я думаю, що цей матч став для нас уроком. Подібне траплялось із нами вже кілька разів у цьому сезоні. Я думаю, що наступного року ми повернемось сильнішими і будемо грати в кращий футбол.

Ми й без того грали в хороший футбол, але не має значення, як ти граєш, і якщо ти не реалізовуєш свої нагоди. Нам не вистачало завершального штриха, і це зумовлює поразку.

Коли я порівнюю себе зараз з тим, яким я був кілька років тому, я пам'ятаю, що я також багато чому вчився. Іноді перемога залишалась у моїй пам’яті надовго, але мені тоді теж доводилось грати через два дні на третій, і іноді мені не вистачало концентрації.

Коли гравці певного віку грають кожні три дні, я думаю, що найважливіше — це підготовка. Немає часу святкувати перемогу. Як тільки гра закінчилась, треба готуватися до наступної — це найважливіше", — заявив польський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Барбастро в рамках Кубка Іспанії.