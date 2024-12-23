Іспанія

Хавбек підбив підсумки матчу на Бернабеу.

Півзахисник Реала Феде Вальверде прокоментував перемогу над Севільєю (4:2) в матчі чемпіонату Іспанії.

"Думаю, що це найкращий матч цього сезону, ми грали краще і чинили тиск.

Після поразки від Барси здавалося, що Ла Ліга для нас закінчилася, ніби вже не було в що вірити.

Ми не повинні забувати про Атлетіко, який показує дуже добрі результати та боротиметься за титул", — сказав Вальверде.

Реал Мадрид — Севілья 4:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги