Іспанія

"Кажани" вже погодили контракт з 41-річним іспанцем.

Валенсія незабаром оголосить про призначення нового головного тренера, яким стане наставник Вест Бромвіча Карлос Корберан. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "кажанів" вже погодило особистий контракт з 41-річним іспанським фахівцем.

Також зазначається, що Валенсія вже проінформувала клуб Чемпіоншипу, що виплатить компенсацію у розмірі 2,8 млн фунтів стерлінгів за дострокове розірвання контракту.

У Ла Лізі Корберан працюватиме зі своїм тренерським штабом, до якого входять Хорхе Аларкон, Рафа Аранда та Дамія Абелья.

Під керівництвом Корберана Вест Бромвіч посідає сьоме місце у Чепіоншипі, набравши 35 очок після 22 турів. Також він очолював Олімпіакос, Гаддерсфілд, Ерміс та Доксу.

Водночас Валенсія, яка раніше звільнила Рубена Бараху, посідає 19 місце в Ла Лізі, набравши 12 очок після 17 ігор.