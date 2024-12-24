"Кажани" вже погодили контракт з 41-річним іспанцем.
Карлос Корберан, Getty Images
24 грудня 2024, 13:21
Валенсія незабаром оголосить про призначення нового головного тренера, яким стане наставник Вест Бромвіча Карлос Корберан. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво "кажанів" вже погодило особистий контракт з 41-річним іспанським фахівцем.
Також зазначається, що Валенсія вже проінформувала клуб Чемпіоншипу, що виплатить компенсацію у розмірі 2,8 млн фунтів стерлінгів за дострокове розірвання контракту.
У Ла Лізі Корберан працюватиме зі своїм тренерським штабом, до якого входять Хорхе Аларкон, Рафа Аранда та Дамія Абелья.
Під керівництвом Корберана Вест Бромвіч посідає сьоме місце у Чепіоншипі, набравши 35 очок після 22 турів. Також він очолював Олімпіакос, Гаддерсфілд, Ерміс та Доксу.
Водночас Валенсія, яка раніше звільнила Рубена Бараху, посідає 19 місце в Ла Лізі, набравши 12 очок після 17 ігор.