Іспанія

Вінгер мадридського Реала таки отримав свою нагороду за підсумками минулого сезону.

У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2024, в рамках якої визначила найкращих за підсумками минулого сезону.

Так, нагороду найкращого футболіста у 2024 році було визнано вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора, який забив 24 голи у 39 матчах, оформив хет-трик у тріумфальному фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони та забив гол у переможному фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

За підсумками голосування, 24-річний Вінісіус набрав 48 балів, випередивши центрального півзахисника Манчестер Сіті Родрі (43 бали), свого одноклубника Джуда Беллінгема (37 балів) та інших вісім конкурентів.

Цікаво, що Віні Жуніор став першим бразильцем з 2007 року, якому вдалося виграти нагороду ФІФА за найкращого гравця року.

Також зазначимо, що у рамках вручення нагород The Best FIFA Football Awards 2024 бралися до уваги досягнення, здобуті з 21 серпня 2023 року по 10 серпня 2024 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: