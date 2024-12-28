Українець покинув лазарет каталонського клубу.
Віктор Циганков, Getty Images
28 грудня 2024, 16:21
Український вінгер Жирони Віктор Циганков відновився після травми, повідомляє AS.
За інформацією джерела, 27-річний українець залишив лазарет каталонського клубу і вже розпочав тренувальний процес разом із хавбеком Янгелем Еррерою.
Також зазначається, що, як і раніше, під наглядом медичного персоналу залишається нападник Боян Міовські.
Цього сезону Циганков провів лише десять матчів, в яких забив один гол та віддав один асист. Востаннє він з'являвся на полі у матчі Ліги чемпіонів проти Штурму (0:1), який пройшов наприкінці листопада.
Свій наступний матч Жірона проведе проти Алавеса. Гра пройде 11 січня о 15:00 за Києвом.