Головний тренер Реала Карло Анчелотті позитивно відгукується про ВАР.

"ВАР вніс переваги у футбол, але коли рішення суб'єктивне, наприклад, як із пенальті, завжди будуть дискусії.

Технологія допомогла суддям, у відносинах із гравцями побільшало поваги", – вважає італійський фахівець.

Нагадаємо, Карло Анчелотті визнаний найкращим тренером року за версією Globe Soccer Awards.