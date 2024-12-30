Тренер Реала вважає, що футбол вийшов на принципово новий рівень із введенням ВАР.
Карло Анчелотті, gettyimages
30 грудня 2024, 17:50
Головний тренер Реала Карло Анчелотті позитивно відгукується про ВАР.
"ВАР вніс переваги у футбол, але коли рішення суб'єктивне, наприклад, як із пенальті, завжди будуть дискусії.
Технологія допомогла суддям, у відносинах із гравцями побільшало поваги", – вважає італійський фахівець.
Нагадаємо, Карло Анчелотті визнаний найкращим тренером року за версією Globe Soccer Awards.