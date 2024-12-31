Іспанія

Іспанець бажає продовжити кар'єру саме в каталонському клубі.

Агент атакувального півзахисника Барселони Дані Ольмо Енді Бара запевнив, що його клієнт хоче залишиться у клубі.

"Рішення, яке прийняв Дані, — залишитися Барселоні, оскільки він хоче грати за цей клуб. Ми не розглядаємо ніяких інших варіантів. Ольмо хоче грати за Барселону", — сказав Бара.

Нагадаємо, Барселона не може зареєструвати Ольмо та Пау Віктора на другу половину сезону в Ла Лізі.

Крайній термін реєстрації гравців для Барселони – 31 грудня о 23:59 за місцевим часом.

Цього сезону Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист. На рахунку Віктора 17 ігор, два забиті м'ячі та один асист.

Після 19 матчів Барселона набрала 38 очок і посідає третє місце у Ла Лізі після Атлетіко (41) та Реала (40), у яких по 18 поєдинків.