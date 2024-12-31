Україна

Тренер підбив підсумки року, що минає.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов висловився про прогрес команди у 2024 році.

"Вважаю, що цього року команда провела досить якісну роботу. Футболісти значно спрогресували, адже у попередньому сезоні ніхто не очікував, що Рух боротиметься за єврокубки.

Так, ми не змогли туди потрапити, але до останнього туру наймолодша команда УПЛ конкурувала із лідерами чемпіонату. Навіть у світі Рух був однією з наймолодших команд.

Тому мої слова про молоду команду це не виправдання, а об’єктивний факт", — сказав Пономарьов.

У минулому сезоні Рух фінішував на шостому місці УПЛ.