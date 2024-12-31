Італія

Шомуродов може продовжити кар'єру в Емполі.

Нападник Роми Елдор Шомуродов може залишити римський клуб під час зимового трансферного вікна, пише Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, форвард може продовжити кар'єру в Емполі, який хоче підписати 29-річного узбецького нападника через травму П’єтро Пеллегрі.

У поточному сезоні Ельдор Шомуродов провів за римський клуб 285 хвилин у 12 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що на Шомуродова не розраховують в Ромі.