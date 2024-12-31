Італія

Златан подякував португальцю за роботу в міланському клубі.

Радник компанії власників Мілану Златан Ібрагімович прокоментував відставку Паулу Фонсеки з посади головного тренера.

"Я хочу подякувати Фонсеці за те, що він зробив, і за те, яким професіоналом він є. Максимальна повага до нього. Він не зміг підтримувати стабільність результатів, а коли ви працюєте в Мілані, результати мають фундаментальне значення.

Ми вирішили звільнити його після матчу з Ромою, і ми зробили помилку, відправивши його на пресконференцію. Я прошу вибачення у Пауло та вболівальників", – цитує Ібрагімовича TMW.

Новим головним тренером Мілана призначено екснаставника Порту Сержіу Консейсана.