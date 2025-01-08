Іспанія

Однак у цього юнака є очевидні коріння з Африки.

Норвезький нападник марокканського походження Джонс Ель-Абделлауї робить свої перші кроки в "дорослому" футболі, але вже провів кілька матчів на цьому рівні за основну команду Волеренги.

І цього вистачило для того, щоб 18-річного виконавця побачили в більш широкому футбольному колі, а іспанська Сельта навіть запросила його до себе цієї зими.

Перемовини поміж клубами не тривали довго, адже колектив із Віго, за даними іспанських ЗМІ, запропонував одразу 4,2 млн євро за трансфер юнака, чого виявилось достатньо, аби задовольнити всі запити норвезької сторони.

Сельта вже оголосила про підписання контракту до 2029 року й найближчим часом новачок долучиться до основної команди галісійців.

За національну збірну Норвегії Джонс ще не заграний, тоді як на юнацькому рівні встиг пограти й за малу батьківщину, Марокко, також.

На рахунку Ель-Абделлауї загалом 86 матчів (34 голи та шість гольових передач) на всіх рівнях норвезького футболу за останній рік, 14 із яких (два голи, один асист) — за основну команду Волеренги.