Команда віддасть всі сили у фіналі Суперкубка.
Флік, getty images
12 січня 2025, 12:48
Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік висловився напередодні фіналу за Суперкубок Іспанії, який відбудеться сьогодні, 12 січня.
"Ми зробили забагато помилок у матчі проти Атлетіка. Нам потрібно зменшити їхню кількість. Реал – одна з найкращих атакувальних команд у світі.
Ми повинні добре підготувати команду, це важливо. Це велика гра для всіх, це Класіко за Суперкубок, і було б фантастично, якби ми змогли виграти. Це підвищить нашу впевненість у решті сезону", – резюмував Флік.
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