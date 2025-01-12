Іспанія

Команда віддасть всі сили у фіналі Суперкубка.

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік висловився напередодні фіналу за Суперкубок Іспанії, який відбудеться сьогодні, 12 січня.

"Ми зробили забагато помилок у матчі проти Атлетіка. Нам потрібно зменшити їхню кількість. Реал – одна з найкращих атакувальних команд у світі.

Ми повинні добре підготувати команду, це важливо. Це велика гра для всіх, це Класіко за Суперкубок, і було б фантастично, якби ми змогли виграти. Це підвищить нашу впевненість у решті сезону", – резюмував Флік.

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