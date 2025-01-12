Іспанія

Грошей мало не буває.

Починаючи з 2018 року, Суперкубок Іспанії, за винятком "постковідного" турніру-2021, проводиться за межами Піренейського півострова, а від сезону-2019/20 ще й змінив формат на так званий "фінал чотирьох".

Іспанська Королівська федерація футболу при цьому має угоду із Саудівською Аравією, відповідно до якої всі розіграши цього турніру включно до 2029 року проводитимуться саме в цій країні на Аравійському півострові посеред зими.

Однак на цьому цей досвід співпраці не обмежується — іспанці прагнуть продовжити контракт аж до 2034 року.

Наразі сторони опрацьовують деталі можливої угоди, і цього разу планують залучити ще більше ініціатив для того, аби залучати якомога більше вболівальників з Іспанії зокрема до матчів турніру.

Проведення турніру в його нинішньому вигляді приносить іспанській стороні 40 млн євро, половину з яких залишає за собою Федерація, а клуби-учасники отримують решту в нерівномірній пропорції.

Нинішній розіграш тим часом завершиться El Clasico поміж мадридським Реалом та каталонською Барселоною в Джидді 12 січня, о 21:00.