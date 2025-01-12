Іспанія

Уругваєць захоплюється грою Кіліана.

Напередодні фіналу Суперкубка Іспанії Реал — Барса півзахисник "бланкос" Феде Вальверде висловився про вплив форварда Кіліана Мбаппе.

"Не можу повчати футболіста, який виграв чемпіонат світу та грав у іншому фіналі чемпіонату світу, виграв усе у Франції. Він легенда, один із найкращих у світі, і він знає, що робити.

Те, що робить Барселона, у них виходить добре з їхньою високою лінією оборони. Але ми маємо бути готові.

Насамперед півзахисники та захисники повинні більше турбуватися про те, щоб зробити правильний пас і направити нападників до воріт", — сказав Вальверде.

Суперкубок Іспанії. Фінал. Реал Мадрид — Барселона