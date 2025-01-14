Іспанія

Тренер залишається на своїй посаді.

Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте продовжить роботу на посаді коуча збірної Іспанії.

Як повідомляє Diario AS, у тренера були певні розбіжності з Королівською федерацією футболу, здебільшого — фінансового характеру, проте угоду про продовження контракту до закінчення Євро-2028 досягнуто.

Поточний контракт де ла Фуенте закінчується влітку 2026 року.

Нагадаємо, минулого року збірна Іспанії стала переможцем чемпіонату Європи, вигравши 14 матчів із 17.

Раніше Де ла Фуенте визнано найкращим тренером збірних 2024 року за версією IFFHS.