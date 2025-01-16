Іспанія

Відбулися чергові матчі іспанського кубку.

Сьогодні, 16 січня, відбуваються заключні матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії.

У першому матчі Осасуна в гостях обіграла Атлетік із рахунком 3:2.

У складі переможців голами відзначилися Орос та Будімір, який оформив дубль, забивши один із голів з пенальті. У "басків" голи у свій актив записали Ніко Вільямс та Де Маркос.

Атлетік — Осасуна 2:3

Голи: Вільямс, 45+3, Де Маркос, 55 — Орос, 40, Будімір, 44 (пен), 70.

У другій грі Реал Сосьєдад на своєму полі здобув перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 3:1.

"Біло-блакитні" відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 23 хвилині відзначився Оярсабаль. У компенсований час до першого тайму команди обмінялися голами — спочатку Оласагасті подвоїв перевагу Сосьєдада, а потім Трехо реалізував пенальті та відіграв один м'яч.

Остаточну крапку в матчі поставив Гомес, який забив на 79 хвилині, коли Райо вже був у меншості після видалення Пачи.

Реал Сосьєдад — Райо Вальєкано 3:1

Голи: Оярсабаль, 23, Оласагасті, 45+1, Гомес, 79 — Трехо, 45+7 (пен).

Таким чином, останню путівку до чвертьфіналу Кубку Іспанії буде розіграно між мадридським Реалом і Сельтою, матч яких проходить зараз. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Сельта.