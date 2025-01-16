Іспанія

Відбулися чергові матчі іспанського кубку.

Завершились чергові матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії.

У першому матчі Барселона розгромила Бетіс із рахунком 5:1.

Каталонська команда відкрила рахунок вже на третій хвилині зусиллями Гаві, після чого до перерви перевагу подвоїв Кунде. На 58 хвилині Рафінья забив третій м'яч у ворота "бетікос", а потім авторами голів стали Торрес та Ямаль. У гостей єдиний м'яч забив Вітор Роке.

Барселона — Бетіс 5:1

Голи: Гаві, 3, Кунде, 27, Рафінья, 58, Торрес, 67, Ямаль, 75 — Вітор Роке, 84.

Барселона: Пенья — Мартін, Кубарсі, Араухо (Гарсія, 64), Кунде — Педрі (Віктор, 72), де Йонг — Рафінья (Торрес, 64), Гаві (Лопес, 72), Ямаль (Торре, 77) — Ольмо.

Бетіс: В'єтес — Перро, Натан, Бартра (Льоренте, 46), Руїбаль (Сабалі, 21) — Альтіміра (Флорес, 46), Джонні — Хуанмі (Форнальс, 64), Іско (Лосада, 64), Родрігес — Вітор Роке.

Попередження: Рафінья, Гаві — Бартра, Флорес.

У другому матчі мадридський Атлетіко у гостях також впевнено обіграв Ельче з рахунком 4:0.

Перемогу команді Дієго Сімеоне забезпечили голи у виконанні Рікельме, Альвареса та Серлота, який оформив дубль, забивши один із м'ячів з пенальті.

При цьому господарі поля закінчували зустріч у меншості після вилучення Меркау на старті другого тайму.

Ельче — Атлетіко 0:4

Голи: Серлот, 8, 29 (пен), Рікельме, 62, Альварес, 76.

Ельче: Сан Роман — Салінас (Мартін, 62), Бігас (Аффенгрубер, 70), Діабі (Гаспар, 79), Дональд — Рашані, Ернандес (Фебас, 70), Мендоса (Гуті, 79), Меркау — А. Альварес, Каба.

Атлетіко: Муссо — Аспілікуета, Ле Норман, Вітсель, Льоренте (Лемар, 73) — Ліно (Де Пауль, 61), Галлагер (Мандава, 65), Коке, Рікельме (Х. Альварес, 73) — Серлот (Моліна, 46), Корреа.

Попередження: А. Альварес, Меркау, Дональд — Ле Норман.

Вилучення: Меркау, 50 (друга жовта).