Іспанія

Форвард Атлетіко ризикує пропустити гру з Баєром у Лізі чемпіонів.

Нападник Атлетіко Александер Серлот травмувався, повідомляє офіційний сайт мадридців.

29-річний норвежець отримав травму середнього ступеня тяжкості. Якого саме характеру ушкодження, не повідомляється.

Серлот оформив дубль у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Ельче (4:0). А в перерві Сімеоне замінив футболіста.

Норвежець буде проходити сеанси фізіотерапії та реабілітацію в тренажерному залі, а характер його травми визначить термін повернення на поле.

21 січня Атлетіко зіграє з Баєром в Лізі чемпіонів. Очікується, що футболіст пропустить поєдинок.